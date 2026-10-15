İstanbul'da Sel Dehşeti: Murat Boz ve Demet Özdemir Bot Operasyonuyla Kurtarıldı!

İstanbul genelinde dün etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ve fırtına Sarıyer Ayazağa'da korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Ayazağa Cendere mevkiinde bulunan Phoenix Stüdyoları'nı basan sel suları nedeniyle su seviyesi kısa sürede yaklaşık iki metreye ulaştı. Elektriklerin kesildiği ve araçların suda yüzdüğü dev kompleks içerisinde Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz ile başarılı oyuncu Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu 200'ü aşkın kişi mahsur kaldı. Gece boyu süren gergin bekleyişin ardından Jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri tarafından başlatılan bot operasyonuyla tüm çalışanlar sağ salim tahliye edildi.

Murat Boz'dan Canlı Yayınla Acil Yardım Çağrısı!

Suların birdenbire yükselmesi ve stüdyonun içinin tamamen suyla dolması üzerine sosyal medya hesabından acil canlı yayın açan Murat Boz yetkililere ve kamuoyuna seslenerek çaresiz durumlarını gözler önüne serdi. Kadın çalışanları binanın güvenli sayılabilen üst katına yönlendirdiklerini belirten ünlü popçu canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an acil bir durum olduğu için canlı yayın açmak zorunda kaldım. Ayazağa'daki Cendere Phoenix Stüdyoları'nda çalışanlarla ve ekiplerle birlikte mahsur kaldık. Yollar yaklaşık 2 metre su altında ve bulunduğumuz stüdyoyu da su basıyor. Kadın arkadaşlarımızı üst kattaki alana çıkardık ancak burası da en fazla 30-35 kişinin kalabileceği kapasitede. Biz de ekiplerle birlikte suyun daha fazla yükselmemesi için bekliyoruz. Gördüğünüz gibi araçlar suyun üzerinde yüzüyor ve stüdyonun içi tamamen suyla dolmuş durumda. AFAD'dan belediyeden ve İstanbul İtfaiyesi'nden acil yardım ve tahliye talep ediyoruz. İçeride yaklaşık 200-250 kişi mahsur kaldık. İnternetimiz de çok kısıtlı... Rica ediyorum bu görüntüleri mümkün olduğunca çok kişiyle paylaşın."

Aynı dakikalarda sosyal medya hesabından bir paylaşım da güzel oyuncu Demet Özdemir'den geldi. Özdemir "Bulunduğumuz binada su yükseliyor lütfen yardım edin" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

Ekipler Botlarla Müdahale Etti





İhbar üzerine zaman kaybetmeden harekete geçen kurtarma ekipleri su yüksekliği ve güçlü akıntı nedeniyle karadan araçla ulaşımın imkansızlaştığı bölgeye botlarla müdahale etti. Gece boyunca sürdürülen aralıksız çalışmalarla stüdyodaki mahsurlar peyderpey güvenli alanlara taşındı.

Sabaha karşı bir güncelleme paylaşımı daha yapan Murat Boz Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür ederek kendisinin de içeride sırasını beklediğini dile getirdi. Yürütülen titiz operasyon sonucunda Murat Boz, Demet Özdemir ve stüdyoda mahsur kalan 200'den fazla set çalışanı botlarla tahliye edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Can kaybının yaşanmadığı felakette herkesin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.