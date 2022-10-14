Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti…

Ceylin’in kaçırılmasının ardından büyük bir çaresizlik ve endişe yaşayan Ilgaz var gücüyle eşini bulmaya çalışırken, Ceylin de haftalardır aranan katil tarafından kaçırıldığını anlayınca oradan nasıl kurtulacağını düşünmeye başlıyor. Daha önce yaşananları bilmeyen diğer kaçırılan kişilerle ise Ceylin arasında gerginlik başlıyor. ‘’Ceylin kurtulabilecek mi?’’ ve ‘’Katil kim?’’ sorularının cevabı bu pazar izleyenleri bekliyor.

Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Yargı, merakla beklenen yeni bölümüyle 16 Ekim Pazar akşamı saat 20:00’de Kanal D’de…