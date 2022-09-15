Yargı’nın kadrosu büyüyor… İşte diziye katılan yeni isimler...

Sevilen dizi, sezona kadrosuna kattığı yeni isimler ile merhaba diyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı’nın ikinci sezonu büyük merakla bekleniyor. Yeni sezona geri sayımın başladığı şu günlerde dizinin oyuncu kadrosuna Kenan Bal, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz dahil oldu. Heyecan dolu sezon finalinin ardından kadroya dahil olan isimlerin hikayeye neler katacağı ise şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Yargı’nın göz dolduran oyuncu kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler yer alıyor.

Yargı, merakla beklenen ikinci sezonuyla 18 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…