Yargı'nın heyecanla beklenen yeni fragmanı yayınlandı

Pazar günleri ekrana gelen ve Ay Yapım'ın sevilen dizisi olan "Yargı", yeni bölümünden yayınlanan tanıtım ile izleyicileri heyecanlandırıyor. Tanıtımda, Ceylin Ilgaz'ın Fırat'a karşı geçmişte hissettiği duyguların tamamen silindiği belirtilirken, Merdan Kaya'nın Kadir'in ölümüyle ilgili suçlanarak gözaltına alındığına dair önemli bir gelişme vurgulanıyor. Gözaltı sonrası Ilgaz, talimatı veren kişinin İclal Savcı olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşarken, Ceylin de bu ilişkinin gerçek boyutlarını öğrenmeye çalışıyor.

Sema Ergenekon'un kalemiyle Ali Bilgin'in yönetmenliğinde hayat bulan dizi, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'e Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin ve Dilara Çakır gibi deneyimli ve genç yetenekler eşlik ediyor. Alican Yücesoy'un "Polis memuru Fırat" karakteriyle konuk olduğu bu bölümde, dizinin kadrosuna hikayesiyle merakla beklenen "İclal Savcı" karakteriyle Defne Kayalar da katılıyor.

"Yargı", yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.