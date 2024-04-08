Yargı'dan nefes kesecek yeni tanıtım geldi

Kanal D'de Pazar günleri ekranlara gelen ve Ay Yapım'ın imzasını taşıyan 'Yargı' dizisinin 14 Nisan'da yayınlanacak 89. bölümü için gerilim dolu bir tanıtım paylaşıldı. Tanıtım, izleyicileri heyecanlandıracak sahneleri içeriyor.

Yekta'nın çocuklarla geçirdiği keyifli anların ardından, Eren'in kararlı adımları ve Zümrüt'ün Osman'ı tehlikeli bir duruma sürüklemesi görülüyor. Efe'ye planını açıklayan Eren'in vurulma anları nefesleri keserken, Ilgaz ve Ceylin'in Eren'in gizli planını anlayıp anlamayacakları merak konusu.

Sema Ergenekon'un kalemiyle Ali Bilgin'in yönetmenliğinde buluşan dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alıyor. Onlara, usta ve genç oyunculardan oluşan bir kadro eşlik ediyor.

'Yargı', yeni bölümüyle 14 Nisan Pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.



Yargı 89. Bölüm 2. Fragmanı:



