Yargı’dan duygusal fragman…

Pazar akşamları her bölümü heyecanla izlenen Yargı’nın yeni bölümünden dikkatleri üzerine çeken bir tanıtım daha yayınlandı. Ilgaz Ceylin’in bir kez daha sorumsuz davranışları karşısında isyan ediyor. Diğer yandan kardeşinin en son Yekta ile görüştüğünü öğrenen Pars, Ceylin’le birlikte soluğu Yekta’nın yanında alıyor. Yekta’nın Neva’nın başına gelenlerden haberdar değilmiş halleri seyircinin kafasında soru işaretleri bırakıyor.

Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Yargı, merakla beklenen yeni bölümüyle 2 Ekim Pazar akşamı saat 20:00’de Kanal D’de..