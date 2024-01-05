Yargı'da üzen veda! Diziden ayrıldı...

Kanal D'nin rekorlar kıran dizisi "Yargı", 3. sezonunda da izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Sema Ergenekon'un etkileyici senaryosu ve başarılı yönetmen Ali Bilgin'in yönetimiyle Emmy Ödüllü dizi, güçlü oyunculukları ve nefes kesen hikayesiyle dikkat çekiyor. Ancak, dizinin Metin amiri Hüseyin Avni Danyal, projeden ayrılma kararı alarak izleyicilere veda edecek.







Ünlü aktör, bir kez daha Kanal D'nin iddialı yeni dizisi "Taş, Kağıt, Makas" ile anlaştı. MF Yapım tarafından üstlenilen dizi, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğinde hayata geçecek ve senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı yapım, yakın zamanda sete çıkacak. "Remember: War Of The Son" dizisinden uyarlanan yapının kadrosunda, Hüseyin Avni Danyal, dişli avukat Harun'un (Ozan Güven) akıl hocası olan "Kadri" karakterini canlandıracak. Dizide ayrıca Ekin Koç (Umut), Serra Arıtürk (Alev), Burak Yörük (Fecir), Aytaç Uşun (Azad) ve Hande Ataizi gibi isimler rol alacak. "Taş, Kağıt, Makas" dizisinin bugün okuma provası gerçekleştirilecek.