Yargı'da üzen veda! Diziden ayrıldı...

Yargı dizisinde ayrılık yaşanacak. Önemli bir oyuncu diziye veda ediyor. İşte detaylar...

Yargı'da üzen veda! Diziden ayrıldı...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-01-2024 12:33

Kanal D'nin rekorlar kıran dizisi "Yargı", 3. sezonunda da izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Sema Ergenekon'un etkileyici senaryosu ve başarılı yönetmen Ali Bilgin'in yönetimiyle Emmy Ödüllü dizi, güçlü oyunculukları ve nefes kesen hikayesiyle dikkat çekiyor. Ancak, dizinin Metin amiri Hüseyin Avni Danyal, projeden ayrılma kararı alarak izleyicilere veda edecek.



Ünlü aktör, bir kez daha Kanal D'nin iddialı yeni dizisi "Taş, Kağıt, Makas" ile anlaştı. MF Yapım tarafından üstlenilen dizi, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğinde hayata geçecek ve senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı yapım, yakın zamanda sete çıkacak. "Remember: War Of The Son" dizisinden uyarlanan yapının kadrosunda, Hüseyin Avni Danyal, dişli avukat Harun'un (Ozan Güven) akıl hocası olan "Kadri" karakterini canlandıracak. Dizide ayrıca Ekin Koç (Umut), Serra Arıtürk (Alev), Burak Yörük (Fecir), Aytaç Uşun (Azad) ve Hande Ataizi gibi isimler rol alacak. "Taş, Kağıt, Makas" dizisinin bugün okuma provası gerçekleştirilecek.

Benzer Haberler
Hande Erçel, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak mı? İşte gerçekler... Hande Erçel, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak mı? İşte gerçekler...
Dilek Taşı'na öyle bir isim geliyor ki... Dilek Taşı'na öyle bir isim geliyor ki...
Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç, Miami yolcusu Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç, Miami yolcusu
Yalı Çapkını bu hafta yayınlanmayacak! İşte sebebi... Yalı Çapkını bu hafta yayınlanmayacak! İşte sebebi...
Kızıl Goncalar'dan bir yeni fragman daha: Olaylar kızışıyor! Kızıl Goncalar'dan bir yeni fragman daha: Olaylar kızışıyor!
Aile'de büyük şok! 2 oyuncu finali beklemeden diziden ayrıldı! Aile'de büyük şok! 2 oyuncu finali beklemeden diziden ayrıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'