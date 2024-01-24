Yargı'da Ilgaz ve Ceylin karşı karşıya!

Yeni fragmanda, Ceylin'in katilin kim olduğunu bilmekle birlikte bu bilgiyi Ilgaz'a açıklamaması, ikili arasındaki gerilimi doruğa çıkarıyor. Aynı zamanda Merdan'ın Kadir ile karşı karşıya gelmesi, Yargı dizisinin heyecanlı gelişmelerine dair ipuçları veriyor.

Ay Yapım'ın imzasını taşıyan Yargı dizisi, Pazar akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ilgaz ve Ceylin'in karmaşık hikayesi ile dolu bu bölüm, izleyicilere sürükleyici anlar yaşatacak gibi görünüyor.



