Yargı’da Ilgaz parmaklıklar ardında…

Tetikçiyi yakalamak için Hilmi ile yaptığı anlaşma, Ilgaz’ın başına hiç tahmin edemeyeceği sorunlar açıyor. Dürüstlüğüyle bilinen Ilgaz’a kurulan tuzak onu bu kez suçlu pozisyona sokuyor. İşlemediği bir suçtan dolayı suçlanan Ilgaz’ı parmaklıklar ardında gördüğümüz tanıtım yeni bölüme dair merakı yükseltiyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Yargı yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.