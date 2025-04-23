Yargı Ekibinden Hilal Altınbilek’li Sinema Filmi: "Öngörü" Geliyor!

Ekranların sevilen dizisi Yargı’nın ekibi, yeni bir projeyle daha karşımıza çıkıyor. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı “Öngörü” adlı sinema filmi, Ay Yapım’ın yapımcılığında çekilecek. Hilal Altınbilek’in başrolünde yer alacağı film, güçlü bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

Sema Ergenekon’dan Yeni Aşk Filmi: "Öngörü"

Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, “Öngörü” adlı aşk filmine imza atıyor. Ergenekon, daha önce “Köksüz” dizisinde de izleyicilerle buluşacak bir projeye de hazırlık yapıyor. Ay Yapım’ın yeni sinema filmi **“Öngörü”**nün yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Ali Bilgin oturacak.

Hilal Altınbilek Başrolde!

Hilal Altınbilek, hem “Öngörü” filminde hem de “Köksüz” dizisinde rol alarak izleyicileri etkilemeye devam edecek. Ünlü oyuncunun, aşk filmi **“Öngörü”**ndeki performansı büyük bir merakla bekleniyor. Altınbilek’in rol alacağı bu projede, güçlü bir duygusal bağ kuracak.

Kaan Urgancıoğlu'na Teklif Gitti!

Filmin erkek başrol oyuncusu için Kaan Urgancıoğlu’na teklif gittiği yönündeki kulis haberleri, **“Öngörü”**nün kadrosunda sürpriz bir isimle tanışacağımızı işaret ediyor. Henüz resmiyet kazanmamış olsa da, Urgancıoğlu’nun projeye dahil olma ihtimali heyecan yaratıyor.

Mayıs Ayında Sete Çıkılıyor

Filmin çekimleri Mayıs ayında başlayacak. “Öngörü”, izleyicilere hem duygusal hem de görsel olarak etkileyici bir deneyim sunmayı vaat ediyor.