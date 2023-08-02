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Yargı dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi…

Ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da büyük beğeniyle izlenen dizi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Temmuz ayında HBO Max’te en çok izlenen dizilerden biri oldu.

Yargı dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi…
Yayın Tarihi : 2023-08-02 11:04

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı iki sezondur seyirciyle buluşan ve her bölümüyle birinciliğe oturan dizisi ‘Yargı’ dünyanın birçok ülkesinde de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da büyük beğeniyle izlenen dizi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Temmuz ayında HBO Max’te en çok izlenen dizilerden biri oldu.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı usta ve genç isimler bir araya geliyor.

 

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de izlenme rekorları kıran dizinin yeni sezon bölümleri heyecanla bekleniyor.

 

Yargı yeni bölümleri ile yeni sezonda Kanal D’de…       

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