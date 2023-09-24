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Yargı dizisi Savcı Efe kimdir? Ulvi Kahyaoğlu hangi dizilerde oynadı?

"Yargı" dizisinin popüler karakteri Savcı Efe'yi canlandıran Ulvi Kahyaoğlu, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer almıştır. Genç oyuncunun kariyeri ve projeleri hakkında daha fazla bilgi için makalemizi okuyun.

Yargı dizisi Savcı Efe kimdir? Ulvi Kahyaoğlu hangi dizilerde oynadı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 22:10

"Yargı" dizisinin popüler karakteri Savcı Efe'yi canlandıran Ulvi Kahyaoğlu, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer almıştır. Genç oyuncunun kariyeri ve projeleri hakkında daha fazla bilgi için makalemizi okuyun.

Savcı Efe Kimdir? Yargı Dizisinin Yıldız Karakteri Öne Çıkıyor

Ulvi Kahyaoğlu'nun canlandırdığı Efe karakteri, "Yargı" dizisinde izleyicilerin ilgisini çeken karakterler arasında yer alıyor. Bu karakterin popülerliği, Ulvi Kahyaoğlu'nun kariyerine olan ilgiyi de artırıyor. Peki, genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu kimdir ve hangi projelerde yer almıştır?

Ulvi Kahyaoğlu'nun Kariyeri ve Başarılı Projeleri

İzmir'de 25 Mayıs 1995'te dünyaya gelen Ulvi Kahyaoğlu, oyunculuk kariyerine "Give Me a Lighter" adlı sinema filmi ile adım atmıştır. Ardından, "Küre", "Benim Adım Melek", "İçimdeki Kahraman" gibi dikkat çekici yapımlarda rol alarak yeteneğini sergilemiştir. Özellikle "Elbet Bir Gün" dizisindeki Serdar karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Genç oyuncu en son "Tozluyaka" dizisinde izleyici karşısına çıkmış, şimdi ise "Yargı" dizisinde Savcı Efe karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı sürdürmektedir.

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