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Yargı 70. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı

Yargı dizisinin 70. bölüm fragmanı, izleyicileri heyecanlandırdı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı dizide, yeni bölüm öncesi yaşananlar merak konusu oldu.

Yargı 70. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 23:35

Kanal D'nin ilgi odağı olan dizisi "Yargı", 70. yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizi, başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı oyuncuları barındırıyor. Yargı'nın son bölüm fragmanı, dizi severlerin büyük ilgisini çekti.

Yargı'da 70. Bölüm Heyecanı

Yargı dizisinin etkileyici konusu ve beğenilen oyuncu kadrosu, 70. bölüm fragmanıyla da izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Pazar günleri ekranlara gelmeye devam eden Yargı'nın bu haftaki fragmanı hakkında detaylar araştırılıyor.

Yargı'da Geçen Bölümde Neler Oldu?

Önceki bölümde, Ceylin, kızının özlemiyle Ilgaz'a duygularını anlatırken, Ilgaz da gözyaşlarını tutamıyor. Ancak Ilgaz ve Ceylin'i sarsan, beklemedikleri bir kaza yaşanıyor.

Mercan'ı arayan Eren, Dilek gerçeğiyle sarsılıyor. Yekta'nın karanlıkla olan ilişkisi, Osman, Can ve Çınar'ın yeni planları ve Ilgaz ile Ceylin'in Filiz'e ulaşma çabaları heyecanı artırıyor. Ceylin ve Ilgaz, Mercan'ı bulmak için attıkları adımlar nedeniyle tehlikeli bir duruma düşüyor. Ancak bu tehlike, Mercan'ın nerede olduğunu öğrenmeleri için bir fırsat olabilir.

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