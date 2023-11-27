Yaren'den davet var

Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Yaren, gurbetçi bir ailenin kızı. Müziğe Almanya'da başlayan Yaren, şan eğitimini Amerika'da almış.

Yaren'in 'Davet' isimli şarkının söz, müzik ve aranjesi Anıl Umut'a ait. Fabrika Prodüksiyon etiketi ile piyasaya sunulan çalışmanın genel koordinasyonu Celalettin Yılmaz'a ait.



Klip yönetmenliğini ve fotoğraf çekimini Bahadır Kuyucu üstlenmiş. Yaren, hep hayalleri peşinden gittiğini dile getirerek şunları söyledi:

'16 yaşında saatlerce uyumaz hayaller kurardım. Şarkılar yazar, besteler yapardım. Müziği tam anlamıyla öğrenecek ve hakkını vererek yapacaktım. Pes etmedim ve etmeyeceğim. Ben Avrupa'da yaşayan her gün baş ucumdaki şanlı Türk Bayrağı öpen bir vatanperverim. Gücüm yettiğince yeni ve iddialı şarkılarla vatanımda konserler yapmak istiyorum. Hayallerine ulaşan insandan daha mutlu başka biri olamaz. Benim şimdiki hayallerim on binlerce insanla göz göze şarkılar söyleyeceğim konserler ve yeni yapacağımız şarkılar' dedi.