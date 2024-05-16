Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelmişti... Selen Görgüzel sebebini açıkladı!

Magazin dünyasının sık sık gündemine oturan Selen Görgüzel, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Yakın zamanlarda estetik operasyonlar geçiren ünlü isim, "Yeni görünüm, yeni bir enerji demek." diyerek duygularını ifade etti.

Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelmişti... Selen Görgüzel sebebini açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 09:45

Selen Görgüzel, son olarak Nişantaşı City's'de kameralara yakalandı. Yüzünde yaptırdığı estetik operasyonlarla ilgili konuşan şarkıcı, "Yeni görünüm, yeni bir enerji demek. Yüzümde hala biraz ödem var... Geleceği ve mevcudu korumak için böyle bir adım attım. Bu değişim değil, bilinçli bir müdahale... İşime ve seyircime saygı göstermek için" ifadelerini kullandı.

Görgüzel, sık sık gündeme gelen açıklamalarıyla ilgili olarak, "Artık ağzımı açmayacağım. Bazı insanlar tarafından çirkin ifadelere maruz kalıyorum. Bundan sonra sahne performansım ve oyunculuğumla ilgili konuşacağım. Anlaşılmamak gerçekten acı veriyor" şeklinde konuştu.

Sahne kıyafetleri ve performansıyla ilgili de konuşan şarkıcı, "Yeni Selen gençleşti ama ben olgunlaştım. Bir değişim hissediyorum. Artık enerjimi hak eden insanlarla paylaşacağım. Haksız eleştirilere üzülüyorum. Biraz daha olgunlaşmış ve kontrollü bir Selen olacağım. Birçok dansçıyla birlikte yapılan dansları tek başıma yapıyorum. Bu ciddi bir emek ve çalışmanın sonucu. Ancak ne klip ne de oynadığım işler konuşulmuyor. Eğer konuşulacaksa, aşk konuşulmalı" diye konuştu.

"Aşk var mı?" sorusuna, "İnşallah olacak" şeklinde yanıt veren Görgüzel, "İki ünlü ismin birlikte olması zor mu?" sorusuna ise, "Ünlülük ve popülerlik düzeyleri eşit olmalı... Mesela Halit Ergenç ve Bergüzar Korel gibi... Bu durumda egolar çatışmaz. Birinin diğerinin önüne geçmesi durumunda çatışma olabilir. Bu durum arkadaşlık ilişkilerinde bile rahatsızlık yaratabilir. Çok ünlü insanlar birbiriyle arkadaş olmazlar. Ünlü çiftlerin ilişkileri genellikle sağlıklı gitmez" şeklinde konuştu.

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