Asena Yeniden Gelin Oldu! Sessiz Sedasız Evlendi

Ünlü oryantal Asena'dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi! Geçtiğimiz yıl Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini noktalayan Asena yeniden nikâh masasına oturdu. Yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu Kani Kudu ile evlendiğini açıklayan ünlü isim gösterişli bir düğün yerine sessiz sedasız bir nikâh törenini tercih etti. Üstelik mutlu haberi de kendi ağzından duyurdu.

Asena'nın evliliğini uzun süre gözlerden uzak tutması ve haberi sonradan açıklaması magazin dünyasında merak uyandırdı. Peki, ünlü oryantal yeni eşi hakkında neler söyledi?

“Kendi Aramızda Resmi Nikâhımızı Kıydık”

NR1 Magazin programına konuk olan Asena özel hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Kani Kudu ile evlendiklerini açıklayan ünlü isim çiftin kendi aralarında sade bir nikâh gerçekleştirdiğini söyledi.

Gösterişli bir düğün organizasyonuna imza atmayan ikili mutluluklarını daha sakin bir şekilde yaşamayı seçti. Asena'nın açıklamasıyla birlikte çiftin evliliği de böylece ortaya çıkmış oldu.

Yeni Eşine Övgüler Yağdırdı

Asena, Kani Kudu'dan söz ederken mutluluğunu gizleyemedi. Eşine duyduğu sevgiyi samimi sözlerle anlatan ünlü oryantal “Benim kocam kadından anlıyor. Hem çok zevkli hem çok dürüst biri” ifadelerini kullandı.

Hasan Dere ile 8 Yıllık Evliliği Bitmişti

Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmiş ardından Türkiye'deki kariyerine ara vererek Almanya'da yeni bir hayat kurmuştu. Ancak çiftin 8 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl sona erdi.

Boşanmanın ardından Hasan Dere, Asena'nın yeniden sahnelere ve eski yaşam tarzına dönmek istediğini söylemişti. Bu konuda anlaşamadıklarını anlatan Dere, ayrılık kararını karşılıklı aldıklarını belirtmişti. Hatta boşanmalarına rağmen adliyeden el ele çıktıklarını ve Asena'ya desteğinin süreceğini de dile getirmişti.