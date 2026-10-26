Yaprak Dökümü’nün Küçük Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin Hikayesi Şaşırttı! Oyunculuktan Sonra Ne Yaptı?

2000'li yılların unutulmaz dizilerinden Yaprak Dökümü, hikâyesi kadar oyuncu kadrosuyla da hafızalarda yer edindi. Dizide Tekin ailesinin en küçük kızı Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, henüz çocuk yaşta izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi sona erdikten sonra ekranlarda görünmeyen Ceceli, kariyerini farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etti. Aradan geçen yılların ardından eski çocuk oyuncunun eğitim hayatı ve meslek seçimi yeniden merak konusu oldu.

Beş Yaşında Kamera Karşısına Geçti

Şebnem Ceceli oyunculukla henüz çok küçük yaşlarda tanıştı. Ailesinin yönlendirmesiyle drama eğitimi alan Ceceli, Ayla Algan'ın oyunculuk kursuna katıldı. Ardından gelen oyunculuk teklifi onu Yaprak Dökümü setine taşıdı.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan dizide Ali Rıza Bey ve Hayriye Hanım'ın en küçük kızları Ayşe'yi canlandırmıştı. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Deniz Çakır gibi isimlerle aynı projede yer alan Ceceli, çocuk yaşta epey uzun soluklu bir dizi deneyimi yaşadı.

Dizi 2010'ların başında sona erdiğinde Ceceli de oyunculuk kariyerine ara verdi. Sonraki yıllarda farklı projelerde düzenli olarak yer almak yerine eğitimine odaklandı.

Hukuk Fakültesini Bitirdi

Ceceli'nin hayatındaki önemli değişim, üniversite tercihiyle geldi. Hukuk eğitimi almaya karar veren eski oyuncu, yakın zamanda Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Böylece çocuk yaşta tanındığı oyunculuk dünyasından farklı bir meslek alanına geçti.





Ceceli'nin hukuk eğitimi aldığı bilgisi, yıllar önce eski rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ın sosyal medya paylaşımıyla da gündeme gelmişti. Yıldırımlar, dizide küçük kardeşini canlandıran Ceceli'yle yeniden buluştuğunda onun hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu belirtmişti.

Oyunculuğa Tamamen Kapıyı Kapattı mı?

Şebnem Ceceli'nin ekranlardan uzak kalması, oyunculuğa kesin olarak veda ettiği yönünde yorumlara yol açtı. Ancak geçmişte verdiği röportajlarda oyunculuğu hayatından bütünüyle çıkarmadığını, şartlar uygun olduğunda yeniden kamera karşısına geçebileceğini ifade etmişti.

Bugün Ceceli'nin hikâyesi, erken yaşta gelen şöhretin her zaman oyunculuk kariyerinin devam edeceği anlamına gelmediğini gösteriyor. Küçük Ayşe olarak hafızalara kazınan Ceceli, yıllar içinde kendi mesleki yolunu çizdi.