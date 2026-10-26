Daha 17 Dizisinin Yıldızı Helin Elveren, Eva Green'e Olan Benzerliğiyle Gündemde!

Daha 17 dizisinin yıldızı Helin Elveren Eva Green'e benzetildi! Genç oyuncunun sosyal medyayı sallayan benzerliği haberimizde.

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Helin Elveren, Eva Green'e Olan Benzerliğiyle Gündemde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2026 10:51

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen sevilen dizisi Daha 17'de hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç ve yetenekli oyuncu Helin Elveren son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dizideki başarılı oyunculuk performansının yanı sıra gizemli havası etkileyici bakışları ve kendine özgü duruşuyla dikkat çeken güzel oyuncu izleyiciler tarafından dünyaca ünlü Fransız yıldız Eva Green'e benzetildi. İkilinin şaşırtıcı benzerliği magazin kulislerinde ve dijital mecralarda geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar.

"Eva Green'in Gençliği Gibi!" Sosyal Medyada Gündem Oldu

Daha 17 dizisindeki Deniz karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Helin Elveren ekran enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç oyuncunun özellikle keskin hatları çarpıcı bakışları ve ekran üzerindeki gizemli duruşu izleyicilere James Bond filmlerinin unutulmaz yıldızı Eva Green'i hatırlattı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ikili arasında kurulan bu güçlü benzetme kısa sürede viral olurken "Sanki anne-kız gibiler" şeklindeki esprili ve hayranlık dolu yorumlar binlerce etkileşim aldı.

Tarzı ve Oyunculuğuyla İzleyicilerin Radarında

Benzersiz tarzı ve doğal güzelliğiyle magazin dünyasının yeni gözdesi haline gelen Helin Elveren sadece fiziksel benzetmeyle değil sergilediği başarılı performansla da yapımcıların ve izleyicilerin radarında bulunuyor. Genç yıldızın kariyer basamaklarını hızla tırmanırken yaptığı bu çıkış önümüzdeki dönemde adından daha sık söz ettireceğinin sinyallerini veriyor.

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