Acun Ilıcalı'dan Yıllar Sonra Gelen Şok Survivor İtirafları: "Nisa'yı Ceset Gibi Taşıdık!"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün TV 100'de bir programa konuk oldu. Başarılı yapımcı Survivor yarışmasına dair bilinmeyen iki anıyı paylaştı. Ekran karşısında izleyenlere Survivor'da yaşananları hayretle dinledi. İşte o açıklamalar....



Dondu Kaldı, Sinir Sistemi Kilitlendi



Acun Ilıcalı katıldığı bir programda Survivor yarışmasına dair itiraflarda bulundu. Bu açıklamalardan en dikkat çekeni ise Nisa Bölükbaşı hakkında yapılan konuşmalar oldu. Ilıcalı'nın aktardığına göre Nisa büyük bir çöküş yaşadı ve sinir sistemi kitlendi. Acun Ilıcalı açıklamasında Nisa, ondan bir sonraki sene hiç ağlamadı. Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti. Dondu kaldı bir gün. Ceset gibi taşıdık, sinir sistemi kitlendi, ben bırakıyorum dedi. Telefon hakkı verdik git babanla konuş diye. Babası ikna etti yoksa ben resti çekmiştim" dedi.

Cemal Can Canseven 3 Gün Ağladı

Ilıcalı yarışmanın bir diğer unutulmaz şampiyonu Cemal Can Canseven'in de pes etme noktasına geldiğini anlar olduğunu açıkladı. Pandemi döneminde Cemal Can'ın karşısında üç gün boyunca hüngür hüngür ağladığını anlatan televizyoncu, "Cemal Can 'Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim' diye karşımda hüngür hüngür 3 gün boyunca ağladı. Sonra şampiyon oldu. 'Ben bittim, gitmek istiyorum' dedi. Pandemi dönemiydi; dünya bitmiş o anda. Evine gidemeyeceksin ki evin yok. Türkiye'ye de Dominik'e de giriş çıkış yok, 'Oğlum gidemezsin, biz burada hapsolduk' diye ikna ettim" ifadelerini kullandı.