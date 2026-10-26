İki Aile’nin Çocuk Yıldızı Akçahan Akça’nın Bugünkü Mesleği Dikkat Çekiyor!

2000'li yılların sevilen aile dizilerinden İki Aile, oyuncu kadrosuyla izleyicilerin hafızasında yer edinen yapımlardandı. Dizide Timur Soydan karakterini canlandıran Akçahan Akça da çocuk yaşta ekranlara çıkan isimlerden biriydi. Küçük yaşlarda başlayan oyunculuk deneyimini ilerleyen yıllarda da sürdüren Akça, bir süre sonra televizyon projelerinden uzaklaştı. Aradan geçen yıllarda eğitimine odaklanan eski çocuk oyuncunun meslek tercihi, yeniden merak konusu oldu.

İlk Kez İki Aile Dizisiyle Tanındı

29 Mart 1999'da İstanbul'da dünyaya gelen Akçahan Akça, 2006 yılında İki Aile dizisiyle televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Dizide Timur Soydan karakterini canlandırdı.

2008 yılında yayımlanan Eyvah Halam dizisinde de Toprak karakterine hayat verdi. Oyunculuk kariyerini bu yapımlarla sınırlı tutmayan genç isim; Kollama, Kavak Yelleri ve Unutulmaz gibi dizilerde de rol aldı. 2014 yılında Ayhan Hanım filminde kamera karşısına geçti.

Oyunculuktan Tıp Eğitimine Uzanan Bir Kariyer

Akçahan Akça'nın kariyerindeki en dikkat çekici değişim, eğitim hayatıyla birlikte geldi. 23 Nisan 2026'da yayımlanan 24 TV haberine göre Akça, Beşiktaş Anadolu Lisesindeki eğitiminin ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Akça'nın tıp alanına yönelmesi, oyunculukla başlayan kariyerinin bambaşka bir doğrultuda ilerlediğini gösteriyor. Ekranlarda tanınan bir yüz olmasına rağmen eğitimini önceliklendirmesi, onun yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Plastik Cerrahi Alanında Kariyer Yapıyor

Akçahan Akça'nın günümüzde kariyerini plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında inşa ettiği belirtiliyor. Üniversitede akademik bir kadrosu olduğu da bulunuyor. Tamamen başka bir mesleğe yönelen oyuncu, bu alandaki çalışmalarını uzun yıllar boyunca sürdürecek gibi görünüyor.

Bir dönem İki Aile dizisindeki Timur karakteriyle tanınan Akçahan Akça, oyunculuk sonrasında tıp alanına yönelmesiyle onu çocuk oyuncu olduğu zamanlardan tanıyanları epeyce şaşırttı. Çocuk yaşta başlayan ekran macerasının ardından farklı bir meslek yolunu seçmesi, eski dizilerin hafızalarda kalan çocuk oyuncularının yıllar içinde nasıl farklı kariyerler oluşturabildiğini gösteren örneklerden biri. Akçahan Akça'nın ilerleyen yıllarda farklı bir projeyle seyircinin karşısına çıkıp çıkmayacağıysa bilinmezliğini koruyor.