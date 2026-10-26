İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Derya Uluğ Rüzgarı: Gündoğdu Meydanı'nda Müzik Şöleni!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İzmir durağı şehir genelinde düzenlenen renkli etkinliklerle devam ediyor. Kentin farklı noktalarına yayılan organizasyonun ikinci gününde ise müzikseverlerin merakla beklediği konserlerden biri gerçekleşti. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev sahnede İzmirlilerle bir araya geldi.

Binlerce Kişilik Korolar Oluştu

Akşamın erken saatlerinden itibaren meydanı doldurmaya başlayan binlerce müziksever, konser alanında büyük bir kalabalık oluşturdu. Sahneye çıkışıyla birlikte alandaki coşku tavan yaparken ünlü sanatçı gece boyunca geniş ve tempolu bir repertuvarla dinleyicilerini selamladı. Canavar, Hani ve Hadi Çal gibi radyolarda ve dijital platformlarda liste başı olan popüler parçalarını arka arkaya seslendiren sanatçıya meydanı dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

İzmir'in simge mekanlarından biri olan Gündoğdu Meydanı'ndaki bu buluşma festivalin şu ana kadarki en kalabalık ve tempolu akşamlarından birine sahne oldu. Sahne ışıkları, canlı orkestranın performansı ve izleyicilerin yüksek katılımı sayesinde organizasyon kentte unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kültür ve Sanat Rüzgarı 1 Kasım'a Kadar Esecek

İzmir Kültür Yolu Festivali sadece konserlerle sınırlı kalmıyor. Şehrin tarihi ve kültürel mekanlarına yayılan sergiler, tiyatro oyunları, atölye çalışmaları ve söyleşilerle kent adeta dev bir sanat platformuna dönüşmüş durumda.

Kültür-sanat hayatını canlandırmayı ve yerel turizme katkı sağlamayı hedefleyen dev organizasyon 1 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte Türkiye'nin önde gelen birçok sanatçısı farklı sahnelerde İzmirlilerle buluşmaya ve festival coşkusunu şehrin her köşesine taşımaya devam edecek.