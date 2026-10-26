Dadı’nın Küçük Tolga’sı Yaşar Abravaya’nın Hayatı Değişti! Oyunculuktan Sonra Ne Yaptı?

2000'li yılların başında televizyon ekranlarına damga vuran Dadı, komedi türünün unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Gülben Ergen, Kenan Işık ve Haldun Dormen gibi isimleri buluşturan dizide Tolga karakterini canlandıran Yaşar Abravaya da izleyicilerin hafızasında yer edindi. Henüz çocuk yaşta tanınan Abravaya, dizinin sona ermesinin ardından birkaç projede daha rol aldı. Ancak ilerleyen yıllarda oyunculuğu geride bırakarak kendisine farklı bir kariyer yolu çizdi.

Dadı'nın Kadrosuna Kenan Işık'ın Desteğiyle Katılmış

Yaşar Abravaya, oyunculuk yolculuğuna dokuz yaşında İstanbul Şehir Tiyatrolarında başladı. İlk olarak baleyle ilgilenen Abravaya, aldığı pandomim eğitiminin ardından tiyatroya yönlendirildi. Şehir Tiyatrolarında görev yaptığı dönemde Kenan Işık'la tanışması, televizyon kariyerinin önünü açtı.

Abravaya, 2001'de yayımlanmaya başlayan Dadı dizisinde Tolga karakterini canlandırdı. Üç sezon boyunca dizinin kadrosunda yer alan oyuncu, çocuk yaşta deneyimli isimlerle çalışma fırsatı buldu. Dizinin ardından Kınalı Kar ve Kahramanlar yapımlarında da kamera karşısına geçti. Ayrıca Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filmiyle sinemada rol aldı.

Üniversiteden Sonra Teknoloji Sektörüne Geçti

Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteye yönelen Abravaya, Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Teknolojiye ve bilgisayarlara duyduğu ilgi, meslek seçiminde etkili oldu. Eğitimini tamamlamasının ardından iş hayatına atılan eski oyuncu, teknoloji alanında çalışmaya başladı.

2023 yılında verdiği bir röportajda uluslararası bir yazılım şirketinde sistem mühendisi olarak görev yaptığını anlatan Abravaya, oyunculuğu bırakma kararından memnun olduğunu da dile getirdi. Çocukluk yıllarında kazandığı deneyimi değerli bulduğunu belirten oyuncu, sektörde sürekli iş bulmanın ve kariyeri devam ettirmenin zorluklarına da dikkat çekti.

Oyunculuğa Dönmediği İçin Pişman Değil

Yaşar Abravaya'nın kariyer tercihi, çocuk yaşta tanınan herkesin oyunculuğu meslek olarak sürdürmediğini gösteriyor. Televizyon projelerinden uzaklaşmasının ardından teknoloji sektöründe kendisine yer edinen Abravaya, yıllar sonra verdiği röportajlarda geçmişteki deneyimini olumlu değerlendirdi.

Dadı dizisinin küçük Tolga'sı bugün daha çocuk oyunculuktan teknoloji alanına uzanan kariyeriyle hatırlanıyor. Abravaya'nın hikâyesinde dikkat çeken nokta, erken yaşta gelen şöhretin ardından farklı bir mesleğe yönelmesi ve bu kararından pişmanlık duymaması.