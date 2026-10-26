Uzak Şehir'de Nefesler Tutuldu: Alya Hamileliğini Cihan'a Açıklayacak mı?

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’ dizisinde bu akşam nefesler tutulacak. Bölüme saatler kala yayınlanan yeni tanıtıma hamile olduğunu öğrenen Alya’nın ultrason fotoğrafını alıp ‘Ne olacaksa olsun...’ diyerek odadan çıktığı an damga vuruyor.

Alya Gözyaşları İçinde Kararını Veriyor: "Ne Olacaksa Olsun!"

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in bu akşam Kanal D’de yayınlanacak 70. bölümüne Cihan, Alya’nın hamile olduğunu öğrenecek mi? sorusu damga vuruyor. Diziden yayınlanan tanıtımda hamile olduğunu öğrenen Alya, Cihan’ın nişanlanacak olmasıyla büyük üzüntü yaşıyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Alya’nın durumundan habersiz olan Cihan ise verdiği sözü tutarak Mirza’nın kızı ile nişanlanmaya Mirza’nın konağına gidiyor. Alya’nın ultrason fotoğrafını alıp ‘Ne olacaksa olsun...’ sözleriyle odadan çıktığı anlar Alya, Cihan’a hamile olduğunu söyleyecek mi sorusunu da beraberinde getiriyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın üstlendiği, süpervizörlüğünü ise Ahmet Katıksız’ın yaptığı AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Nihat Altınkaya, Mehmet Polat, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek, Kuzey Gezer gibi güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna bu sezon Ersin Arıcı, Onur Özaydın, Burak Altay, Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran dahil oldu.

‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor.