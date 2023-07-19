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Yaprak Akbaş‘tan hem hüzün hem eğlence 

Belçika’da doğup büyüyen ve çocuk yaşlardan beri müzikle iç içe yaşayan, bir çok bestesi olan , yurt dışında uzun yıllardır sahne alan ; Yaprak Akbaş, 2 şarkılık maxi single’ını Yaprak Production etiketiyle beğeniye sundu.

Yaprak Akbaş‘tan hem hüzün hem eğlence 
Yayın Tarihi : 2023-07-19 13:54

3 yıldır üzerine çalıştığı maxi single’da “Beni Unuttu” ve “Eğlenelim” adlı şarkılarına yer veren Akbaş, sözü ve müziği kendisine, aranjesi Selçuk Şahin’e ait olan “Beni Unuttu” adlı şarkısına ve ''Eğlenelim '' şarkısına klip de çekti. Klibin yönetmenliğini yine Şahin üstlendi. Yaprak Akbaş, eserin ortaya çıkış hikayesini şöyle anlattı: “Huzur içinde şöminemin başında oturuyordum ve bir anda yazmaya başladım. Mutlu olduğum halde o gün yazdığımda hüzünlü bir anlam vardı ve benim tarzıma hiç benzemeyen bir şekle büründü. Ama çok hoşuma gitti.” Maxi single da yer alan 'Eğlenelim ^ isimli şarkıs  da yaza şimdiden hareket ve enerji getirmeye  hazır.

Yaprak Akbaş kimdir?

Yaprak Akbaş, Mayıs 1979'!da Belçika;da doğdu. Müzik kariyeri müzisyen babası ve arkadaşlarıyla başladı. 6 yaşındayken bir müzik akademisine kaydoldu ve eğitimini orada tamamladı. 7 yıl klasik dans, bale, 3 yıl tiyatro, 2 yıl koro koro çalışmaları yaptı. 12 yıl piyano çalan Akbaş, 15 yaşındayken Brüksel';deki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitti ve burada klasik dans ve çağdaş dansı bölümlerini bitirdi. 15 yaşında Brüksel sokaklarındaki Türk restoranlarında küçük sahneler almaya başlayarak sahnelere adım attı.

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