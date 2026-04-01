Yapı Kredi bomontiada’da Kadın Sanatçıların Güçlü Buluşması

İstanbul’un çağdaş sanat sahnesine yön veren merkezlerden biri olan Yapı Kredi bomontiada, nisan ayına güçlü bir sergi programıyla giriyor. Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle hazırlanan bu özel seçki, kadın sanatçıların üretimlerini odağa alıyor. 29 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilen sergiler, izleyiciyi hem bireysel hem de kolektif üretim biçimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.

“Günümüz Avusturya Sanatında Kadın Sanatçılar” başlığı altında bir araya gelen bu iki farklı sergi, yalnızca estetik bir deneyim sunmuyor. Aynı zamanda çevresel farkındalık, tüketim alışkanlıkları ve kadın kimliği gibi güncel meseleleri çok katmanlı bir bakış açısıyla ele alıyor. Böylece sergi, izleyiciyle güçlü bir düşünsel bağ kuruyor.

Tüketim Kültürüne Eleştirel Bir Bakış

Fotoğraf sanatçısı Ulrike Köb, “Reuse-Reduce-Rethink” başlıklı sergisinde sürdürülebilirlik kavramını çarpıcı bir estetikle ele alıyor. Sanatçı, plastik atıklar, gündelik nesneler ve yiyecekleri bir araya getirerek güçlü kompozisyonlar kuruyor.

Bu yaklaşım, izleyiciyi doğrudan bir yüzleşmeye davet ediyor. Çünkü eserler, hızlı tüketim alışkanlıklarının doğa üzerindeki etkilerini görünür hale getiriyor. Bununla birlikte Köb, yalnızca eleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda su kaynaklarının korunması ve doğal beslenme gibi konuları da gündeme taşıyor.

Dolayısıyla sergi, estetik bir deneyimin ötesine geçiyor. İzleyici, her karede hem görsel bir zenginlik hem de rahatsız edici bir gerçeklikle karşılaşıyor.

Kadın Kimliği ve Dayanışmanın Gücü

Serginin ikinci ayağında ise Die 4 Grazien kolektifi yer alıyor. Viyana merkezli bu üretim grubu, farklı disiplinleri bir araya getirerek güçlü bir anlatı kuruyor.

Fotoğraf, video, resim ve tekstil gibi alanlarda üretilen eserler, kadın kimliğini ve toplumsal rolleri sorguluyor. Bununla birlikte kolektif, kadın sanatçı olmanın zorluklarını görünür kılarken dayanışmanın dönüştürücü gücünü de vurguluyor.

Bu nedenle sergi, yalnızca bireysel hikâyelere değil; ortak deneyimlere de alan açıyor. İzleyici, bu çok katmanlı anlatının içinde kendi bakış açısını yeniden şekillendirme fırsatı buluyor.

12 Nisan’a Kadar Ziyaret Edilebilir

Her iki sergi de 12 Nisan’a kadar Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de her gün 11.00–19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Bu kapsamlı seçki, çağdaş sanatın çevresel ve toplumsal meselelerle kurduğu ilişkiyi güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Öte yandan sergi, farklı disiplinlerden gelen üretimleri tek bir çatı altında buluşturuyor. Böylece izleyici, hem bireysel hem de kolektif sanat pratiklerini aynı anda deneyimleme fırsatı yakalıyor.