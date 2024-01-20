Yapı Kredi Bankası İkili Kredi Verecek, Limit 100.000 TL Olacak, Banka Müdürü Açıkladı

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında 100.000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi ödemesi alabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu yeni Kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen Bireysel müşterilerin nakit ihtiyaçları olmaları durumunda işlemlerini hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde alabilecekleri bir kampanya hazırlandı. 100.000 TL 24 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde de 90 gün ertelemeli olarak kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan tüm bireylerin nakit ihtiyacı olması durumunda şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde şube yetkisi üzerinden kredi onayı alabilirler.

Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan herkes başvurularını gerçekleştirmeleri halinde İhtiyaç Kredisi olarak 100.000 TL kredi işlemlerini Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden kolay bir şekilde alabilmektedirler. 100.000 TL ve üzerinde bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi yapmak istiyorsanız başvuru şartları ile birlikte sizler de hızlı bir şekilde güveninizi hesabınıza yatırabilecek ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda 24 ay vadeli bu kredileri kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası banka şubesine giderken kimlik ve gelir belgeniz ve birlikte işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilir ve ihtiyaç kredisi bu şekilde kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte de vatandaşları aynı zamanda 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz krediye imkanı sağlamaktadır. Bankanın yeni mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bireysel tüketici kredisi kullanabilirsiniz.