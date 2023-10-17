Yapay zeka sayesinde 4 günde 150 bin dolar kazandılar

Sal Aiello ve Monica Powers kazançlı yan işlerini dört günde kurdular ve bunu hayata geçirmek için 200 dolardan daha az harcadılar.

Sal Aiello bir teknoloji girişiminin CTO'su ve Monica Powers da stratejik tasarım ve markalaşma şirketini yöneten bir ürün tasarımcısı.

Powers ve Aiello geçen yıl Silikon Vadisi girişim hızlandırıcısı Y Combinator tarafından düzenlenen sanal bir girişim kurucuları buluşma etkinliğinde tanışıp kısa sürede boş zamanlarında birlikte çalışmaya başladılar.

CNBC Make It'te yer alan habere göre iki arkadaş mart ayında yapay zeka destekli bir 'araştırma aracı' yaratmaya karar verdi.

İlk başta, iş fikirlerini ChatGPT'den geçirmeye başladılar. Üretken yapay zeka sohbet robotunu pazar araştırması için bir başlangıç noktası olarak kullandılar.

Günler sonra "girişimci olmak isteyenlerin" iş fikirlerini test etmeleri için DimeADozen'i kurdular. Kapsamlı bir rapor için 39 dolar ücret alan DimeADozen, sonuçları geleneksel analiz ajanslarının ya da arama motorlarının harcadığı süreden çok daha kısa bir sürede derliyor.

Yeni bir girişim, DimeADozen, yapay zeka teknolojisinin gücünü kullanarak iş fikirlerini test etmek isteyen girişimcilere büyük bir fırsat sunuyor. DimeADozen'i daha yakından incelediğimizde, bu yenilikçi platformun arkasındaki hikayeyi keşfediyoruz.

Felipe Arosemena ve Danielle de Corneille, bir yazılım mühendisi ve bir ürün tasarımcısı olarak kendi işlerini kurmaya karar verdi. Geçen ay, DimeADozen'i tam zamanlı işleri haline getirmek isteyen bu karı-koca ekibi, platformlarını geliştirmek için büyük bir adım attılar. 150.000 dolarlık bir anlaşma yaparak, DimeADozen'i başkalarına sunma kararı aldılar.

Arosemena ve de Corneille, DimeADozen'i iş fikirlerini test etmek isteyen girişimcilere yardımcı olacak bir yapay zeka aracı olarak tasarladılar. Bu platform, aldığı bilgileri önceden yazılmış yüzlerce ChatGPT sorusuna yerleştiriyor ve bu soruların yanıtlarını kullanarak, potansiyel yatırımcılar, müşteriler ve rakipler hakkında kapsamlı 50 sayfalık raporlar oluşturuyor.

DimeADozen'in sunduğu bu hızlı ve veri odaklı yaklaşım, girişimcilerin iş fikirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Şirket danışmanı olarak görev yapan Aeillo ve Powers, haftada yaklaşık beş saat boyunca platform üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Bu süre zarfında, girişimcilerin iş fikirlerini daha da iyileştirmelerine yardımcı oluyorlar.

Aeillo'ya göre, benzer bir analiz Google'da da yapılabilir; ancak bu yöntemin çok daha fazla zaman aldığını ve sonuçların daha az güvenilir olduğunu söylüyor. DimeADozen, iş fikirlerini test etmek isteyen girişimcilere hızlı ve güvenilir bir çözüm sunuyor.

DimeADozen, girişimcilerin iş dünyasına yeni bir perspektifle bakmalarına yardımcı oluyor. Yapay zeka ile desteklenen bu platform, iş fikirlerini daha veri odaklı bir şekilde analiz etmelerine olanak tanıyor ve girişimcilere rekabet avantajı sağlıyor.

Bu yenilikçi girişim, iş dünyasında büyük ilgi görüyor ve girişimcilere daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı oluyor. DimeADozen, gelecekte daha fazla girişimcinin başarılı olmasına katkıda bulunabilir.