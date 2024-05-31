"Yansın" ile dinleyicilerin karşısına çıktı

"Yansın", duygusal derinliği ve ritmik enerjisiyle dikkat çeken bir parça. Şarkının sözleri ve müziği tamamen Deha Haktan’a ait olup, sanatçının zamanında yaşadığı duygusal ve kişisel deneyimlerin bir yansımasıdır. Düzenlemesi Baz ve Slong tarafından yapılan "Yansın", mix ve mastering işlemleri de yine Baz ve Slong tarafından üstlenildi.

Şarkının klibi, yönetmen Göksu Taymaz tarafından çekildi. Hikâye anlatımı ile dikkat çeken bu klip, şarkının duygusal derinliğini ve enerjisini yansıtmayı başarıyor.

"Yansın", 31 Mayıs 2024 tarihinde tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Spotify, Apple Music, YouTube Music ve diğer tüm platformlardan erişilebilir olan şarkı, aynı zamanda YouTube platformunda da klibi ile birlikte izlenebiliyor.

Deha: Bu parça geçmişte yaşadığım derin duygusal deneyimlerin bir ifadesi. Bu şarkı, en savunmasız anlarımı ve yoğun duygularımı yansıtıyor. Dinleyicilerin bu şarkıda kendi hayatlarından parçalar bulmalarını ve benimle birlikte duygusal bir yolculuğa çıkmalarını diliyorum. 'Yansın', benim için kişisel bir itiraf ve duygusal bir arınma.