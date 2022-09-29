Yanlış Anlama 2'nin galası yapıldı!

Nişantaşı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen galaya bir çok ünlü isim katıldı.

İlker Ayrık, Okan Karacan ve eşi Zeynep Karacan, Esra Tokelli, Cem Cücenoğlu, Deniz Işın gibi ünlü isimlerin katıldığı galada seyircilere Azerice meyve suyu anlamına gelen ve filmde konusu geçen “sok” içeceklerinin dağıtılması oldukça eğlenceli anlar yarattı.





Filmde yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefi canlandıran Cemal Hünal’ın Türkiye’de başlayan hazin hikayesi Azerbaycan’da yaşadığı yanlış anlaşılmalarla harika bir komediye dönüyor. Yanlış Anlama 2, 30 Eylül’de vizyona giriyor.