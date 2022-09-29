  • 30 EYLÜL Cuma 01:02
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Yanlış Anlama 2'nin galası yapıldı!

Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında ki yanlış anlamaları konu alan, başrollerini Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli’nin paylaştığı oyuncu kadrosunda ise Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan, İslam Mehreliyev, Ercan Resulov gibi Azerbaycan’nın da en ünlü isimlerinin paylaştığı ve 30 Eylül’de vizyona girecek olan filmin galası gerçekleşti.

Yanlış Anlama 2'nin galası yapıldı!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 29-09-2022 13:43

Nişantaşı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen galaya bir çok ünlü isim katıldı. 

 

İlker Ayrık, Okan Karacan ve eşi Zeynep Karacan, Esra Tokelli, Cem Cücenoğlu, Deniz Işın gibi ünlü isimlerin katıldığı galada seyircilere Azerice meyve suyu anlamına gelen ve filmde konusu geçen “sok” içeceklerinin dağıtılması oldukça eğlenceli anlar yarattı.  

Filmde yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefi canlandıran Cemal Hünal’ın Türkiye’de başlayan hazin hikayesi Azerbaycan’da yaşadığı yanlış anlaşılmalarla harika bir komediye dönüyor. Yanlış Anlama 2, 30 Eylül’de vizyona giriyor.

Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum
İrem Sak son haliyle yine şaşırttı!