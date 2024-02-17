Yan Oda'dan 2. fragman yayınlandı!

Star TV'nin yeni projesi Yandaki Oda, izleyicilere farklı ve heyecan dolu bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci tanıtımı, iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle başlayacak olan yeni bir hayatı konu alırken, gerilim ve merak uyandırdı.

Dizide, ünlü bir program sunucusu olan Sevgi Ersoy'un (Şevval Sam) ani bir evlilikle ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'le (Caner Cindoruk) bir araya gelmesi, beklenmedik bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu evlilik, her iki tarafın da geçmişte mutsuz birer evlilik yaşamış olmasından dolayı kolay olmayacaktır.

Yandaki Oda'nın temelini oluşturan hikaye, Sevgi ve Fikret'in yanı sıra birbirine taban tabana zıt iki ailenin bir araya gelmesini ve aynı çatı altında yaşamaya başlamasını ele alıyor. Bu durum, başta anne babalar olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecek, özellikle de yan odalarda yaşamak zorunda kalan çocukların yaşamlarını derinden etkileyecek.

OGM Pictures yapımcılığında, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Yandaki Oda'nın kadrosunda Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi deneyimli ve başarılı oyuncular yer alıyor.

Yandaki Oda, sıra dışı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizi, yakında Star TV'de izleyicilerle buluşacak.



