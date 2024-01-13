Yalı Çapkını’nın yıldız isminden yeni anlaşma!

Öznur Serçeler, cuma akşamları izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını" dizisi, tiyatro ve müzikal çalışmalarının yanı sıra, bir dermo kozmetik markasıyla yaptığı yeni reklam anlaşmasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başarılı oyuncu, seyirciyle buluştuğu dizi ve tiyatro projelerinin yanı sıra, "Bütün Çılgınlar Sever Beni" adlı tiyatro oyunu ve "Jekyll & Hyde" adlı müzikal ile büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise Serçeler, ünlü bir dermo kozmetik markasının yüzü olma yolunda önemli bir adım attı.

Serçeler'in bir yıllık anlaşma kapsamında, söz konusu markanın televizyon ve dijital kampanyalarında yer alacağı belirtildi. Güzel oyuncunun marka ile gerçekleştirdiği işbirliği, hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda dikkat çekecek. Serçeler'in hayranları, yeni reklam projelerini heyecanla bekliyor