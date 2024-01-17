Yalı Çapkını'nın yeni bölümünden yeni görüntüler geldi!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile Binnur Kaya’nın başrolde olduğu Yalı Çapkını, 54. bölümü ile 19 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'de Star TV'de ekrana gelecek. Yeni bölümü merakla beklenen diziden yeni görüntüler geldi.









19 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacağı merak konusu. Seyran ve Gülgün, Latif Bey'e dair öğrendikleri gerçeklerin şokunu yaşarken, nasıl bir adım atacaklarına karar vermeye çalışacaklar. Kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösteren Seyran, kendi markasını yaratma yolunda ilk adımlarını atmaya hazırlanıyor. Ancak bu çabasını önemsiz gören Gülgün ile karşı karşıya gelir.

Ferit, yeni bir başlangıç yapmak ve kendi markasını oluşturmak için çaba harcarken, Nevra'yı ikna etmeye çalışacak. Ancak Ferit'ten yeterince sevgi ve ilgi göremediğini düşünen Pelin bu duruma isyan eder.

Seyran, Latif Bey ile yüzleşerek onunla bir pazarlık yapma kararı alırken, Orhan da Kazım'a büyük bir bedel ödetmeye karar verir. Ferit, Kazım'ı kurtarmak için büyük bir mücadele içine girerken, Kazım ise ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide beklemektedir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı dizide, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi birçok isim de yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryo Barış Günger'e ait. Yalı Çapkını'nın yeni bölümü, 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak.