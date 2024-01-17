Yalı Çapkını'nın yeni bölümünden yeni görüntüler geldi!

Yalı Çapkını 54. bölümü cuma günü ekrana gelecek. Yalı Çapkını'nın yeni bölümünden yeni görüntüler geldi! İşte o fotoğraflar...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 13:32

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile Binnur Kaya’nın başrolde olduğu Yalı Çapkını, 54. bölümü ile 19 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'de Star TV'de ekrana gelecek. Yeni bölümü merakla beklenen diziden yeni görüntüler geldi. 



 

19 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacağı merak konusu. Seyran ve Gülgün, Latif Bey'e dair öğrendikleri gerçeklerin şokunu yaşarken, nasıl bir adım atacaklarına karar vermeye çalışacaklar. Kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösteren Seyran, kendi markasını yaratma yolunda ilk adımlarını atmaya hazırlanıyor. Ancak bu çabasını önemsiz gören Gülgün ile karşı karşıya gelir.

Ferit, yeni bir başlangıç yapmak ve kendi markasını oluşturmak için çaba harcarken, Nevra'yı ikna etmeye çalışacak. Ancak Ferit'ten yeterince sevgi ve ilgi göremediğini düşünen Pelin bu duruma isyan eder.

 

Seyran, Latif Bey ile yüzleşerek onunla bir pazarlık yapma kararı alırken, Orhan da Kazım'a büyük bir bedel ödetmeye karar verir. Ferit, Kazım'ı kurtarmak için büyük bir mücadele içine girerken, Kazım ise ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide beklemektedir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı dizide, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi birçok isim de yer alıyor.

 

Dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryo Barış Günger'e ait. Yalı Çapkını'nın yeni bölümü, 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

 

Benzer Haberler
Banka Borcu Olan Emekli İçin 50.000 TL Hazırlandı, Emekli Mağdur Olmasın Diye Ödenecek Banka Borcu Olan Emekli İçin 50.000 TL Hazırlandı, Emekli Mağdur Olmasın Diye Ödenecek
Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'dan yeni sahne! Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'dan yeni sahne!
Ocak Ayında T.C. Kimlik Numarası 0, 2, 4, 6, 8 Olanlara Sınırlı Hesap Ödemesi: 11.334 TL'ye Kadar! Ocak Ayında T.C. Kimlik Numarası 0, 2, 4, 6, 8 Olanlara Sınırlı Hesap Ödemesi: 11.334 TL'ye Kadar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması Sonrasında Bankalar da Zam Yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması Sonrasında Bankalar da Zam Yaptı!
Halkbank'tan Yepyeni Bireysel Tüketici Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi İmkanı! Halkbank'tan Yepyeni Bireysel Tüketici Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi İmkanı!
Emeklilere Devlet Desteği: 17.000 TL Ek Ödemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Emeklilere Devlet Desteği: 17.000 TL Ek Ödemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası
ÇOK OKUNANLAR
Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'