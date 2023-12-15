Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali şaşırttı

Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu'nun eski bir fotoğrafı gündem oldu. Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaştığı dizide Seyran karakterine hayat veren güzel oyuncunun eski hali gündem oldu.







Afra Saraçoğlu'nun değişen görüntüsü, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Bazı hayranları, ünlü oyuncunun sadece kilo verdiğini ve doğal güzelliğini koruduğunu savunurken, diğerleri estetik müdahale yaptırdığını söyledi.



Bazı kişiler "Sadece zayıflamış" derken bazıları "estetik var şok oldum" gibi yorumlarda bulundu.





Afra Saraçoğlu'nun çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edildi.