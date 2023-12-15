Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali şaşırttı

Afra Saraçoğlu'nun eski bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Güzel oyuncunun çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2023 11:08

Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu'nun eski bir fotoğrafı gündem oldu. Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaştığı dizide Seyran karakterine hayat veren güzel oyuncunun eski hali gündem oldu.



Afra Saraçoğlu'nun değişen görüntüsü, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Bazı hayranları, ünlü oyuncunun sadece kilo verdiğini ve doğal güzelliğini koruduğunu savunurken, diğerleri estetik müdahale yaptırdığını söyledi.

Bazı kişiler "Sadece zayıflamış" derken bazıları "estetik var şok oldum" gibi yorumlarda bulundu.


Afra Saraçoğlu'nun çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edildi.

Benzer Haberler
Diziye Katılınca Dengeleri Değiştirdi! Sakla Beni'ye Yeni İsim! Diziye Katılınca Dengeleri Değiştirdi! Sakla Beni'ye Yeni İsim!
Dizide Ortalık Karıştı! Ben Bu Cihana Sığmazam'a Yeni Oyuncu Geliyor... Dizide Ortalık Karıştı! Ben Bu Cihana Sığmazam'a Yeni Oyuncu Geliyor...
Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Düğün! Alev ve Abdullah İçin Evlilik Zamanı! Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Düğün! Alev ve Abdullah İçin Evlilik Zamanı!
Danla Bilic'in yatak pozu olay yarattı Danla Bilic'in yatak pozu olay yarattı
Zeynep Bastık 'Yanıyorum' dedi, paylaşıma beğeni yağdı Zeynep Bastık 'Yanıyorum' dedi, paylaşıma beğeni yağdı
'Herkesi yüzüstü bıraktın' dedi, Özge Özpirinçci'den cevap gecikmedi! 'Herkesi yüzüstü bıraktın' dedi, Özge Özpirinçci'den cevap gecikmedi!
ÇOK OKUNANLAR
“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı
  • 15-12-2023 13:06

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!
  • 15-12-2023 17:27

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi
  • 11-12-2023 17:52

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi