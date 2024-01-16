Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan milyonluk anlaşma! Öyle bir rakama imza attı ki...

Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir'le kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu'na reklam teklifleri yağıyor. 26 yaşındaki oyuncu, son olarak bir şampuan markasının yüzü oldu ve iddialara göre bu reklam anlaşması karşılığında 18 milyon TL kazandı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, dudak uçuklatan bu anlaşmanın dışında birçok markadan da reklam teklifleri aldı. Hem güzellik hem de yetenekleriyle sıkça gündeme gelen genç oyuncunun kariyeri daha da parlamaya devam ediyor.