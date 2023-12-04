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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'na bir bakan bir daha baktı! "Sanki yataktan kaldırıp getirmişler"

Star TV'de ekrana gelen "Yalı Çapkını" dizisinde "Seyran" karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, Altın Kelebek ödül töreninde dikkatleri üzerine çekti. Partneri ve eski aşkı Mert Ramazan Demir'in gecede yer almamasına rağmen, güzel oyuncunun tarzı da izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'na bir bakan bir daha baktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2023 12:35

"Yalı Çapkını" dizisinde Korhan Ailesi'nin gelini Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, hem tarzı hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

Yaz aylarında partneri Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görülen güzel oyuncu, ilişkilerinin bittiğini açıklayarak, "Bu konu gerçekten çok fazla gündem olmaya başladı. Ben artık bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Biz sadece iş arkadaşıyız. Onunla özel bir birlikteliğimiz yok" demişti.

Afra Saraçoğlu, son olarak partneri olmadan Altın Kelebek Ödülleri'ne katıldı. Ancak güzel oyuncunun kıyafet tercihi sosyal medyada tartışma yarattı.

Saraçoğlu'nun giydiği saten kıyafet, pijamaya benzendiği yorumlarına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Sanki yataktan kaldırıp getirmişler", "Pijamayla gelmiş gibi", "Kıyafet bu sefer olmamış ya" gibi esprili yorumlarda bulundu.