Yalı Çapkını'nın Şefika'sı Hülya Duyar’dan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’e Övgüler

Yalı Çapkını'nın Şefika’sı Hülya Duyar, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in profesyonelliği hakkında övgüler yağdırdı. "İkisine de hayranım" dedi.

Yalı Çapkını'nın Şefika'sı Hülya Duyar’dan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’e Övgüler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2025 10:06

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın Şefika karakterine hayat veren Hülya Duyar, katıldığı bir programda dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Duyar, profesyonellikleriyle dikkat çeken oyuncular hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Hülya Duyar: "Afra ve Mert'e Hayranım"

Yalı Çapkını dizisinde Şefika karakterini canlandıran Hülya Duyar, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in profesyonelliklerine hayran kaldığını belirtti. Duyar, programda şunları söyledi: “İkisiyle sahnelerde olmayı çok seviyorum. Gerçekten çok profesyoneller. 2,5 yıldır tanışıyoruz, her sette buluştuğumda iki harika oyuncu arkadaşıma bakarak sahneye çıkıyorum. Mert'e ve Afra'ya hayranım."

"Mert ve Afra, Usta Oyuncular Gibi"

Duyar, genç oyuncuların kariyerlerindeki yükselişi hak ettiklerini ve çok çalıştıklarını vurguladı. "İki tane genç oyuncu arkadaşım usta gibi. Gerçekten çok çalıştılar ve kariyerlerindeki bu yükselişi hak ediyorlar," diyerek, onların profesyonelliklerini övdü.

"Mert’le Göz Göze Gelince Dans Ediyorsunuz"

Hülya Duyar, dizinin bazı sahnelerinde Mert Ramazan Demir ile yalnız kaldıklarında aralarındaki uyumu da paylaştı. "Mert’le yalnız olduğumuz sahnelerde göz göze gelince adeta bir dans ediyorsunuz. Provalarda çok şey öğreniyorsunuz, ama sahneye çıktığınızda uçuyorsunuz… O kadar kıymetli bir şey ki," şeklinde duygusal açıklamalar yaptı.

Yalı Çapkını Son Bölümde Neler Oldu?

Yalı Çapkını dizisinin 15 Mart'ta yayınlanan 98. bölümünde Seyran ve Ferit'in yeniden evlenmesi büyük yankı uyandırdı. Dizi, her hafta olduğu gibi izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

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