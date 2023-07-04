  • 08 TEMMUZ Cumartesi 20:51
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar

Yalı Çapkını dizisindeki Pelin rolüyle büyük kitlelere ulaşan Buçe Buse Kahraman, tatilde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar
Yayın Tarihi : 2023-07-04 15:28

Sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son yayınladığı pozlarla da ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz haftalarda yaz sezonunu açan 27 yaşındaki oyuncu, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise yakın arkadaşlarıyla çıktığı tatilden kareleriyle takipçilerini etkiledi.

Kahraman'ın mavi ve yeşil tonlardaki bikinisiyle verdiği pozlarını paylaşırken, "Öyle bir yazdı ki sanki gökyüzünde oturuyorduk" notunu düştü. Oyuncunun fit vücudu ve doğal güzelliği bir kez daha dikkat çekerken, takipçileri kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

Buçe Buse Kahraman'ın bikinili kareleri, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Takipçileri, yorumlarında "Mankenlerden farksızsın", "Formunu neye borçlusun", "Çok güzel görünüyorsun", "Yine mükemmelsin", "Güneş gibi parlıyorsun", "Harikasın", "Hayran kalmamak mümkün değil" gibi övgü dolu mesajlar paylaştı.

Son dönemde yükselen bir isim olan Buçe Buse Kahraman, sosyal medyadaki etkileyici paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Hem oyunculuk performansıyla hem de tarzıyla dikkat çeken Kahraman, sık sık güncel fotoğraflarıyla takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.

Tatilinden paylaştığı bikinili karelerle beğeni toplayan Buçe Buse Kahraman, takipçilerini yeni paylaşımlarıyla heyecanlandırmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde neler sunacağı merakla beklenen genç oyuncunun, moda ve güzellik dünyasındaki etkisi giderek artıyor.

Benzer Haberler
Hadise'nin bikinili pozuna yorum yağdı! Hadise'nin bikinili pozuna yorum yağdı!
Burcu Özberk'in tekne tatili Burcu Özberk'in tekne tatili
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural tatilde! Şezlongunda kıyafetleriyle güneşlendi Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural tatilde! Şezlongunda kıyafetleriyle güneşlendi
'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Bodrum'da 'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Bodrum'da
Hande Doğandemir: Şu an çok mutluyum Hande Doğandemir: Şu an çok mutluyum
Sinem Kobal ile kızı Lalin tatilde Sinem Kobal ile kızı Lalin tatilde
ÇOK OKUNANLAR
Ege'de Sıla rüzgarı esti
  • 02-07-2023 14:15

Ege'de Sıla rüzgarı esti

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!
  • 03-07-2023 21:50

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?
  • 02-07-2023 11:16

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...
  • 03-07-2023 20:11

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!
  • 01-07-2023 10:27

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!