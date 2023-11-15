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Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat’ın yeni adresi belli oldu

Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakteriyle dikkat çeken Doğukan Polat'ın yeni dizi projesi seyirciler tarafından merakla bekleniyordu. İşte detaylar...

Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat’ın yeni adresi belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2023 22:06

Yalı Çapkını dizisindeki Fuat karakteriyle tanınan Doğukan Polat, yeni dizi projesi için anlaşma sağladı. Gelecek sezon TRT1'de yayınlanacak "Ağlayan Gelin" adlı dizide Bozdağ Film tarafından yönetilecek.

 

Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in senaryosunu yazdığı dizide Doğukan Polat, "Ünal" karakterini canlandıracak.

Polat, dizide kötü adam rolünde yer alacak ve seyirciyi ters köşeye yatıracak. Başroldeki kadın oyuncu henüz belirlenmemiş olup, dizide Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Meral Çetinkaya, Sinem Öztürk, Noyan Uzer ve Sidar Tublek gibi isimler de yer alacak.

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