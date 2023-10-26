Yalı Çapkını'nın 43. Bölüm Fragmanı Yayında! Sırlar açığa çıkıyor

Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta Cuma ekranlara gelen dizi, bu hafta da izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Yalı Çapkını Fragman Heyecanı

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 43. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi usta oyuncuların başrolünde olduğu bu dizi, dram dolu hikayesiyle izleyenleri her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki bu hafta neler yaşanacak? 27 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölüm öncesi fragman bilgileri...

Yeni Bölüm Fragmanı ve Beklentiler

İzleyiciler, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanını heyecanla araştırıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerde olduğu dizi, her Cuma ekranlara gelerek izleyenlerini mest ediyor. Yeni bölüm fragmanı ve içeriğiyle ilgili bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz: Yalı Çapkını 43. Bölüm Fragmanı İzle.

Yalı Çapkını'ndan Son Haberler

26 Ekim 2023 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde, Ferit, Seyran'ın Kaya ile okula gelmesiyle hayal kırıklığına uğrarken, Seyran'ın yaptığı hamleler Ferit'in gönlünü almıştı. Orhan, Sultan'ın Dicle'ye karşı yaptığı hareketlere engel olmaya çalışırken, İfakat ve Suna arasında geçen konuşma, Suna'yı oldukça şaşırttı. Seyran'ın Sultan'ı kahveye hap atarken yakaladığı an ise tansiyonun yükseldiği sahneler arasındaydı.