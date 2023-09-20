Advert

Yalı Çapkını'nı dizisine sürpriz transfer

Çekimleri hız kesmeden devam eden "Yalı Çapkını" dizisinde Cemre Gümeli'nin karakteri büyük bir merak konusu haline geldi.

Yalı Çapkını'nı dizisine sürpriz transfer
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-09-2023 17:08

"Yalı Çapkını" dizisi, yeni sezonuna hızlı bir giriş yaparak cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi. Dizinin kadrosuna yeni sezonda Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin gibi deneyimli oyuncular dahil olurken, Cemre Gümeli'nin de diziye katılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise Gümeli'nin karakterine dair bazı detaylar gün yüzüne çıktı. Güzeller güzeli oyuncu, dizi içinde, bir saldırı sonucu kolunda yaralanmış olan Ferit'i tedavi eden fizyoterapist Talih karakterini canlandıracak.

Kulislerden gelen bilgilere göre, Ferit, doktorunun tavsiyesi üzerine fizyoterapiste gitmeye karar verir, ancak beklediği gibi bir erkek fizyoterapist değil, oldukça çekici bir kadınla karşılaşır. Bu sürpriz karşılaşma Ferit'i oldukça şaşırtır.

Benzer Haberler
Kızıl Goncalar dizisine sürpriz bir isim katılıyor! Kızıl Goncalar dizisine sürpriz bir isim katılıyor!
"Asaf" dizisinde Burçin Terzioğlu'nun partnerini kim canlandıracak?
Yargı’da nefesler tutuldu! Yargı’da nefesler tutuldu!
Kızılcık Şerbeti 31. Bölümde Yeminler Bozulacak! Fatih Feci İntikamı Çok Konuşulacak Kızılcık Şerbeti 31. Bölümde Yeminler Bozulacak! Fatih Feci İntikamı Çok Konuşulacak
Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
Şahane Hayatım'ın ilk tanıtımı yayınlandı! Şahane Hayatım'ın ilk tanıtımı yayınlandı!
ÇOK OKUNANLAR
Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi