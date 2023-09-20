Yalı Çapkını'nı dizisine sürpriz transfer

"Yalı Çapkını" dizisi, yeni sezonuna hızlı bir giriş yaparak cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi. Dizinin kadrosuna yeni sezonda Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin gibi deneyimli oyuncular dahil olurken, Cemre Gümeli'nin de diziye katılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise Gümeli'nin karakterine dair bazı detaylar gün yüzüne çıktı. Güzeller güzeli oyuncu, dizi içinde, bir saldırı sonucu kolunda yaralanmış olan Ferit'i tedavi eden fizyoterapist Talih karakterini canlandıracak.

Kulislerden gelen bilgilere göre, Ferit, doktorunun tavsiyesi üzerine fizyoterapiste gitmeye karar verir, ancak beklediği gibi bir erkek fizyoterapist değil, oldukça çekici bir kadınla karşılaşır. Bu sürpriz karşılaşma Ferit'i oldukça şaşırtır.