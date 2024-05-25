Yalı Çapkını'nda veda! Diziden ayrıldı!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran'da sezon finali yapacak. Üçüncü sezon için de onay alan dizide, Orhan'ın ölümü izleyiciyi derinden etkiledi.

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in babası Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

Dizi setinden paylaşılan görüntüler bu iddiaları doğrularken, Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, Yalı Çapkını'na duygusal bir vedayla veda etti.



Altuğ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İsteyerek yapmış olamam ama istemeden kalbini kırmış olduğum varsa lütfen hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız... Allah yolunuzu açık etsin hepinizin..."

Emre Altuğ'un vedasına sosyal medyadan üzüldüklerini belirten izleyiciler, Emre Altuğ'un dizinin tadı tuzu olduğunu yazdı.

Yeni sezonda Orhan'ın yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.