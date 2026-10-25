İbrahim Tatlıses’in 40 Gün Boyunca İzlediği Film Şaşırttı!

İbrahim Tatlıses’in yıllar önce yaşadığı silahlı saldırının ardından hastanede geçirdiği günlere dair dikkat çeken bir anı ortaya çıktı. Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat usta sanatçıyı ziyaret ettiği sırada yaşadıklarını anlattı. Meğer Tatlıses tedavi gördüğü dönemde moral bulmak için Midyat’ın “Ay Lav Yu” filmini tam 40 gün boyunca izlemiş. İkilinin o gün yaşadığı duygusal anlar ise Midyat’ın hafızasından hiç silinmemiş.

Aydemir Akbaş’tan Gelen Telefonla Başladı

Sermiyan Midyat olayın yaşandığı sırada Amerika’da olduğunu söyledi. Bir sabah saat 05.00 civarında merhum oyuncu Aydemir Akbaş’tan telefon aldığını anlatan Midyat o görüşmede İbrahim Tatlıses’in hastanede tedavi gördüğünü öğrendi.

Akbaş’ın, Tatlıses’in kendisiyle tanışmak istediğini söylemesi üzerine Midyat da Türkiye’ye döndüğünde sanatçıyı ziyaret etmeye karar verdi. Ünlü oyuncu ülkeye gelir gelmez Maltepe Hastanesi’nin yolunu tuttu. Ancak onu hastanede bekleyen manzara hiç beklediği gibi değildi.

Hastanede Herkes Filmin Repliklerini Ezberlemişti

Sermiyan Midyat hastaneye girdiğinde çevresindeki insanların “Ay Lav Yu” filminden replikler söylediğini gördüğünü anlattı. Tatlıses’in odasına girdiğinde ise televizyonda yine aynı film açıktı.

Üstelik usta sanatçı yalnızca filmi izlemekle kalmıyor karakterlerin sözlerini de ezbere biliyordu. Midyat, Tatlıses’in figüranların repliklerini bile daha söylenmeden hatırladığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

“40 Gündür Her Gün Filmini İzliyorum”

Ziyaret sırasında İbrahim Tatlıses’in kendisine söyledikleri Sermiyan Midyat’ı derinden etkiledi. Tatlıses hastanede geçirdiği 40 gün boyunca her gün “Ay Lav Yu” filmini izleyerek moral bulduğunu söyledi ve oyuncuya teşekkür etti.

Midyat, sanatçının kendisine “Kardeş, ben 40 gündür hastanedeyim. 40 gün boyunca her gün senin filmini izleyip moral buldum. Allah senden bin kere razı olsun” dediğini aktardı.

İkisi de Gözyaşlarını Tutamadı

Sermiyan Midyat bu sözlerin ardından İbrahim Tatlıses’le sarıldıklarını ve birlikte ağladıklarını anlattı. Yaşadığı anın kendisini çok etkilediğini söyleyen oyuncu, yıllar geçse de o ziyareti unutamadığını dile getirdi. Bir filmin böylesine zor bir süreçte bir insana nasıl moral verebildiğini gösteren bu anı ikili arasındaki unutulmaz buluşmalardan biri olarak kaldı.