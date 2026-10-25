Emir Sarıgül Tutuklandı Sibel Can’ın Sahnedeki Halleri Olay Oldu

Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından sahne alan Sibel Can, dansları ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Evlilik iddiaları da yeniden gündeme geldi!

Emir Sarıgül Tutuklandı Sibel Can’ın Sahnedeki Halleri Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2026 20:31

Ünlü şarkıcı Sibel Can İstanbul’da verdiği konserle gündeme geldi. Siyah dantelli elbisesi enerjik dansları ve neşeli halleriyle dikkat çeken sanatçının sahnedeki görüntüleri sosyal medyada konuşulmaya başladı. Ancak bu kez merak edilen yalnızca Sibel Can’ın performansı değildi. Emir Sarıgül’le evleneceği yönündeki iddialar ve sonrasında ortaya atılan ayrıntılar da yeniden gündeme geldi.

Sahnedeki Enerjisiyle Dikkat Çekti

Sibel Can önceki akşam İstanbul’da hayranlarının karşısına çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahnedeki enerjisiyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konser için siyah dantelli bir elbise tercih eden Can danslarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Sanatçının neşeli halleri ve sahnedeki rahat tavırları konserden paylaşılan görüntülerin konuşulmasına neden oldu. Özellikle dans ettiği anlar hayranlarının ilgisini çekti.

Emir Sarıgül’le Evlilik İddiaları Yeniden Gündemde

Sibel Can’ın konseri özel hayatıyla ilgili iddiaları da beraberinde getirdi. Ünlü şarkıcı ile uzun süredir birlikte olduğu öne sürülen Emir Sarıgül’ün eylül ayında Marmaris’te evleneceği iddia edilmişti. Ancak ilerleyen süreçte Can’ın evlilik kararından vazgeçtiği yönünde haberler ortaya atılmıştı.

Çiftin evlilik planlarıyla ilgili konuşulanlar son gelişmelerin ardından yeniden gündeme taşındı. Öte yandan taraflardan bu iddiaları doğrulayan kesin bir açıklama gelmedi. Bu nedenle evlilik planlarının iptal edildiği yönündeki haberler şimdilik iddia olarak değerlendiriliyor.

Emir Sarıgül Hakkındaki Soruşturma

Emir Sarıgül İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu gelişme de Sibel Can’ın özel hayatıyla ilgili haberlerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Sibel Can ise tüm bu tartışmaların gölgesinde sahneye çıkarak konserini gerçekleştirdi. Sanatçının performansı dikkat çekerken Emir Sarıgül’le evlilik iddialarının nasıl sonuçlanacağı konusunda henüz netlik kazanmış bir açıklama bulunmuyor.

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