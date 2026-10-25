Demet Akalın’ın Yatak Odası Sırrı Ortaya Çıktı! Şaşırtan İtiraf

Dobra açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın evliliğiyle ilgili yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekti. 2012 yılında Okan Kurt ile evlenen ünlü şarkıcı çiftlerin uyku alışkanlıklarının konuşulduğu bir sohbette kendi hayatından bahsetti. Akalın’ın sözleriyle birlikte, eşiyle uzun zamandır uyguladıkları bir alışkanlık da ortaya çıktı. Üstelik bu düzen yeni değil; pandemi döneminden bu yana devam ediyormuş!

Demet Akalın’dan Şaşırtan Evlilik Açıklaması

Özel hayatıyla ilgili konuşmaktan çekinmeyen Demet Akalın bu defa Okan Kurt ile evliliklerinde dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. Yaklaşık 14 yıldır evli olan çiftin uyku düzeni eşlerin aynı yatakta uyuması üzerine yapılan sohbet sırasında gündeme geldi.

Bazı çiftler aynı yatakta uyumayı tercih ederken bazıları daha rahat bir uyku için ayrı yataklarda ya da odalarda kalabiliyor. Bu konu konuşulurken söze katılan Akalın da kendi deneyimini anlattı. Ünlü şarkıcının açıklaması çiftin yıllardır bu şekilde yaşadığını gösterdi.

“Pandemiden Beri Ayrı Evet Uyku Önemli”

Demet Akalın’ın bu konudaki açıklamasına Simla Can Polat’ın eşlerin uyku alışkanlıkları üzerine başlattığı sohbet vesile oldu. Çiftlerin ayrı uyuması konusu açılınca Akalın eşi Okan Kurt ile kendi düzenlerini açıkça anlattı.

Ünlü şarkıcı “Pandemiden beri ayrı, evet uyku önemli” diyerek yıllardır ayrı uyuduklarını söyledi. Böylece Akalın ile Kurt’un pandemi döneminden itibaren bu alışkanlığı sürdürdüğü öğrenildi.

Evliliklerinde Uyku Düzeni Dikkat Çekti

Akalın’ın sözleri çiftlerin uyku alışkanlıkları konusunu yeniden gündeme taşıdı. Aynı yatakta uyumak kimi çiftler için vazgeçilmezken kimileri kaliteli bir uyku için farklı düzenleri tercih edebiliyor. Demet Akalın da kendi evliliklerinden örnek vererek bu konuda açık konuştu.

Ünlü şarkıcının açıklaması ayrı uyumanın mutlaka ilişkide bir sorun olduğu anlamına gelmediğini de hatırlattı. Akalın ve Okan Kurt’un bu düzeni neden tercih ettiğine ilişkin daha ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Akalın’ın sözlerinden uyku konforunu önemsedikleri anlaşılıyor.