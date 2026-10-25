Bengü’nün Aşk-ı Memnu Takıntısı Şaşırttı!

Şarkıcı Bengü televizyon dizilerine olan düşkünlüğüyle gündeme geldi. Özellikle bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisini çok sevdiğini anlatan ünlü şarkıcı dizi uğruna konser programını bile değiştirdiğini açıkladı. Bengü’nün itirafı dizinin yıllar geçmesine rağmen neden hâlâ bu kadar konuşulduğunu bir kez daha hatırlattı.

Üstelik Bengü’nün favorileri arasında yalnızca Aşk-ı Memnu yok. Şarkıcı, bir dönem severek takip ettiği Kızılcık Şerbeti hakkında da konuştu. Ancak bu diziyi izlemeyi bırakmasının nedeni izleyenleri şaşırtacak kadar dikkat çekiciydi.

Aşk-ı Memnu İçin Konser Tekliflerini Geri Çevirmiş

Bengü Aşk-ı Memnu sevgisinin öyle sıradan bir dizi merakından ibaret olmadığını anlattı. Dizinin yayınlandığı dönemde perşembe akşamlarını kendisine ayırdığını söyleyen şarkıcı o günlerde konser programı bile almadığını belirtti.

Ünlü şarkıcının konuyla ilgili sözleri şöyle: “Zamanında perşembe akşamları Aşk-ı Memnu var diye konser almazdım, hâlâ tekrarlarını izlerim.”

Aradan yıllar geçmesine rağmen dizinin tekrarlarını izlemeye devam etmesi Bengü’nün bu yapımla kurduğu bağı da gözler önüne serdi. Görünen o ki Aşk-ı Memnu onun için hâlâ vazgeçilmez dizilerden biri.

Kızılcık Şerbeti’ni Neden Bıraktı?

Bengü’nün açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu ise Kızılcık Şerbeti oldu. Diziyi bir süre takip ettiğini söyleyen şarkıcı Pembe karakterinin hikâyeden ayrılmasının ardından izlemeyi bıraktığını açıkladı.

Bengü bu kararının nedenini anlatırken “Kızılcık Şerbeti’ni de Pembe diziden çıktıktan sonra bıraktım, çok moralim bozuldu” ifadelerini kullandı.

Sevdiği bir karakterin diziden ayrılmasıyla izleme isteğini kaybeden Bengü’nün sözleri ekran başında karakterlerle bağ kuran izleyicilerin duygularını da akıllara getirdi. Ünlü şarkıcının açıklamaları sevilen dizilerin izleyiciler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.