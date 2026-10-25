Arda Kural’dan Beklenmedik Hamle! Artık Altın ve Elmas Peşinde

Bir dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Arda Kural’ı hatırlamayan pek yoktur. Özellikle Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Ferit Tekin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu bir zamanlar Leonardo DiCaprio’ya benzerliğiyle de sık sık gündeme geliyordu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kural’ın şimdilerde bambaşka bir alana yönelmesi ise dikkat çekti. Ünlü isim oyunculuktan sonra kendine yeni bir uğraş buldu.

Bir Dönem Ekranların En Çok Konuşulan İsimlerindendi

2000’li yılların başında genç oyuncular arasında öne çıkan Arda Kural özellikle Emret Komutanım dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizideki Ferit Tekin karakteriyle sevilen oyuncu yakışıklılığı ve Leonardo DiCaprio’ya benzetilmesi nedeniyle de adından söz ettiriyordu. Hatta bir dönem kendisi için “Yerli Leonardo DiCaprio” ifadesi kullanılıyordu.

Kariyerinin yükselişte olduğu yıllarda ekranlarda sıkça gördüğümüz Kural ilerleyen dönemde oyunculuğa ara vererek gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Şimdiyse onu yeniden gündeme getiren şey bir dizi ya da film projesi değil bambaşka bir merak alanı oldu.

Evinin Bir Odasını Atölyeye Dönüştürdü

Katıldığı bir yayında son dönemde neler yaptığını anlatan Arda Kural yeni uğraşını da paylaştı. Anlaşılan o ki Kural artık değerli taşlar ve metallerle yakından ilgileniyor. Üstelik bu merakını yalnızca araştırmakla sınırlı tutmuyor; evinin bir odasını da kendine özel bir atölyeye çevirmiş durumda.

Kural, yeni çalışmalarını anlatırken “Bir odam atölye; orada değerli taşları, değersiz taşları ve metalleri inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi alanlara odaklanıyorum” ifadelerini kullandı.

Şimdi Gözünü Değerli Taşlara Çevirdi

Oyunculuktan farklı bir alana yönelen Arda Kural’ın bu açıklaması onu yıllardır ekranlarda görmeye alışanları şaşırttı. Kural’ın taşları ve metalleri inceleyerek başladığı bu yeni merakının ileride nasıl bir işe dönüşeceği ise şimdilik belirsiz. Bakalım bir dönemin sevilen oyuncusu yeni yolculuğunda hangi adımları atacak?