Aydan Şener’den Estetik İtirafı! Gelecekle İlgili Sözleri Şaşırttı

Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken oyuncu Aydan Şener estetik iddiaları hakkında konuştu. 63 yaşındaki oyuncu, yüzünde estetik olmadığını söylerken ileride böyle bir işlem yaptırabileceğinin de kapısını açık bıraktı. Şener’in doğal görünümünü korumak için neler yaptığına dair sözleri de merak uyandırdı.

Etiler’deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu basın mensuplarıyla sohbet ederken hem günlük hayatından hem de kişisel bakım alışkanlıklarından bahsetti.

Kızıyla Alışverişe Çıktı

Sarıyer’de yaşadığını söyleyen Aydan Şener alışveriş merkezine kızıyla birlikte geldiğini anlattı. Telefon almak ve birkaç alışveriş yapmak için dışarı çıktığını belirten oyuncu normalde bu tür yerlere çok sık uğramadığını da dile getirdi.

Günlük hayatının genellikle evde geçtiğini söyleyen Şener geç uyandığını kahvesini içip telefonuyla ilgilendiğini ve zamanının büyük bölümünü evde geçirdiğini anlattı. Hayvanlarıyla ilgilenmek ve bir şeyler izlemek de günlük rutininin parçaları arasında.

Sosyal Medyaya Bazen Ara Veriyor

Sosyal medyayı eskisi kadar sık kullanmadığını belirten Şener karşısına çıkan üzücü haberlerin kendisini zaman zaman uzaklaştırdığını söyledi. Yine de kendisine gelen yorumları okumaya ve mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştığını ifade etti.

Genç Görünümünün Sırrını Anlattı

Aydan Şener genç görünümü nedeniyle gündeme gelen estetik iddialarına da açıklık getirdi. Kendisiyle sürekli uğraşan biri olmadığını söyleyen oyuncu, bakım konusunda daha sade bir yol izlediğini anlattı.

“Özellikle çok kendimle uğraşan birisi değilim” diyen Şener yediklerine ve içtiklerine dikkat ettiğini, yürüyüş yaptığını ve cilt bakımını ihmal etmediğini belirtti.

“Estetik Yok” Dedi Ama Kapıyı Açık Bıraktı

Estetik yaptırdığı yönündeki iddiaları reddeden Şener şu an için yalnızca ufak dokunuşlarla ilerlediğini söyledi. Ancak gelecekte fikrinin değişebileceğini de ekledi.

Oyuncu, “Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum” sözleriyle konuya son noktayı koydu. Şener’in açıklaması doğal görünümünü nasıl koruduğunu merak edenlerin de dikkatini çekti.