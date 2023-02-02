Yalı Çapkını'nda seyirci baskısı senaryo değiştirtti!!

Yalı Çapkını dizisinin hayranları haftalardır senaryoda Pelin (Buçe Buse Kahraman) karakterinin hikayesinin çıkarılmasından rahatsızdı ve sosyal medyada “metres” sıfatını kullanarak karaktere hakaret içerikli sözler sarf ediyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu hafta son dakika bir gelişme oldu ve dizinin bölüm finali değiştirildi.



İlk finalde Ferit’in İfakat’la konuşup boşanmak istediğini ailesine iletmesi istediği sahneler vardı. Üstelik bu sözlere Seyran kapıda kulak misafiri oluyordu. Seyircilerin sosyal medya baskısı başarılı oldu ve diziye revize sahne yazıldı. Final apar topar değiştirildi. Seyran’ın (Afra Saraçoğlu), Ferit’in (Mert Ramazan Demir) tüm engellemelerine rağmen yalıyı basıp Pelin’in saçına yapıştığı sahne çekildi.