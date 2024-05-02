Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı

Netflix'in izleyicilerini Ayvalık'ın dingin ve sıcacık dünyasına yolculuğa çıkaran sevilen dizisi Zeytin Ağacı, ikinci sezonuyla geri dönüyor!

Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-05-2024 17:55

Netflix'in izleyicilerini Ayvalık'ın dingin ve sıcacık dünyasına davet eden sevilen dizisi "Zeytin Ağacı", ikinci sezonuyla geri dönüyor! Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği ve senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı yeni sezonda, başrolleri Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz gibi usta isimler paylaşıyor. Ayrıca, bu sezon Aytaç Şaşmaz da kadroya katılıyor.

11 Temmuz'da tüm dünya ile aynı anda yalnızca Netflix'te yayınlanacak olan "Zeytin Ağacı", izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, ikinci sezonunda da Ayvalık'ın mistik atmosferini, sıcacık hikayelerini ve etkileyici karakterlerini ekrana taşıyarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu, yeni bölümleri ve heyecan verici gelişmeleriyle, izleyicileri bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Netflix aboneleri, 11 Temmuz'da başlayacak olan bu duygusal serüvene şimdiden büyük bir merakla hazırlanıyor.

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