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Yalı Çapkını'nda Ferit'in şaşırtan hamlesi

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını, 39. Bölümü ile 29 Eylül Cuma 20.00’de Star’da.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in şaşırtan hamlesi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-09-2023 14:35

29 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

 

Ferit, yalıda olanlardan sonra Seyran’la Kazımlara gider ve orada kalmaya karar verir. Kazımlarda olmanın keyfini çıkaran Ferit, Seyran’a istediklerini yaptırmanın da yolunu bulmuştur. Seyran ise Ferit’in Kazım’a uymasından endişelenir. Nükhet, yaşananlardan sonra Kaya’yla konuşur ve onu da alıp Kazımlara gider. Ferit’in Talih’le ilk seansı beklenmedik bir gelişmeye sahne olur. Ferit, bundan sonra kuracağı hayatı düşünerek Halis ile konuşmaya yalıya gider. Halis’in net tavrı karşısında Ferit de tüm yalıyı şaşırtan başka bir hamlede bulunur.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide;  Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Taro Emir Tekin, İrem Altuğ, Hülya Duyar,  Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 29 Eylül Cuma 20.00’de Star’da.

 

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